Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi.

Koruma altındaki çocukların katıldığı etkinlikte, jandarma personeli ile çocuklar bir araya geldi. Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde düzenlenen etkinlikte, Jandarma Genel Komutanlığı’nın görev ve sorumlulukları, suç ve suçtan korunma yöntemleri, trafik güvenliği ile toplum destekli güvenlik hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği programda, trafik kuralları eğlenceli ve öğretici bir şekilde aktarıldı. Özel eğitimli jandarma köpeklerinin gösterisi ilgiyle izlendi. Etkinlikte ayrıca, çocuklara kişisel güvenlik tedbirleri anlatıldı ve suçtan korunma yolları çizgi film eşliğinde aktarıldı. Jandarma motosikletlerini yakından inceleme fırsatı bulan çocuklar, etkinlik boyunca hem bilgilendi hem de keyifli anlar yaşadı.

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; Jandarma Teşkilatı’nın 186. kuruluş yıldönümü kutlanırken, çocuklar için eğitici ve eğlenceli etkinlik etkinlikte emeği geçen jandarma personeline teşekkür edildi, güvenli bir gelecek için farkındalık oluşturulduğu ifade edildi.