Eskişehir’de bulunan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne hayırseverlerin yardımlarıyla kazandırılan bilgisayar laboratuvarının açılışı gerçekleşirken, öğrenciler 20 yıl önce kullanılan sistemlerin günceliyle değişmesinin mutluluğunu yaşadı.

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne, mezun olan ve okulun eski adını taşıyan 300 üyeli Ticaret Lisesi Mezunları Derneği üyeleri tarafından toplanan yardımlarla muhasebe laboratuvarının yapımı geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Toplanan yardımlarla, 20 bilgisayarın alımı yanı sıra parkesinden boyasına kadar yapılan laboratuvarın açılışı için bugün Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde etkinlik düzenlendi. Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, laboratuvarın düzenlenmesinden emeği geçen dernek üyeleri kürsüde konuşma yaptı. Konuşmalarda okuldaki mevcut sistemin 20 yıl önceye ait olduğu ve mezun olan öğrencilerin iş hayatına atıldıklarında güncel sistemlere yabancı oldukları için bocaladıkları ve hatta iş bulmadıkları anlatıldı.

“Öğrencilerimiz güncel, mevcut ve kullanılan bir yazılımı öğrenecekler”

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden mezun olan Eskişehirli iş insanı Ali Eldem, "Benim için mutlu bir gün. 54 yıl önce mezun ve 7 yıl içinde okumuş olduğumuz bir okulda bulunarak küçük de olsa bir katkı sağlamanın verdiği mutluluğu, ondan alacağınız hazzı tarif etmek mümkün değil. Şu anda bütün muhasebecilerin ve iş alanlarının kullanmış olduğu yeni bir yazılım sistemi var. Okulun elinde bulunan yazılım sistemi 20 yıl önce tedavülden kalkmış, hiçbir geçerliliği olmayan bir sistemdi. Öğrenciler böyle bir yazılım sistemiyle öğrenimlerine devam ediyorlardı. Bunu Mali Müşavirler Odası başkanımız olan Ersin Bey fark ettiğinde okul yönetimiyle gerekli olan görüşmeleri yaptı. Genel merkez de bu yazılımla ilgili desteği alabileceğiyle ilgili müjdeyi verdikten sonra bununla ilgili gereken donanımı sağlama sorumluluğu bize düştü. Öğrencilerimiz bundan sonra güncel olan, mevcut ve kullanılan bir yazılımı öğrenecekler. Muhasebe bürolarında işe başladıklarında onların kullanmış olduğu programın aynısını kullandıklarından dolayı çok daha rahat edecekler. Onlar da şu an bunun bilinci içerisindeler" dedi.

“20 yıl önceki programı kullandığımız için zorlanıyorduk”

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3’üncü sınıf öğrencisi Damla Güven ise, "Seneye staj yapacağım ama eski, 20 yıl önceki programı kullandığımız için zorlanıyorduk. Okuldaki program çok eski. Bu bizi staj yaparken bayağı bir zorlayacaktık. Herkes yeniyi kullanırken biz eskide kalmıştık. Şu anda daha da ileriye gittik. Bunun benim için stajda bayağı bir avantajı olacak" şeklinde konuştu.

Törenin ardından laboratuvar önünde kurdele kesilerek açılış gerçekleşti. Daha sonra laboratuvarı gezen mezun ve öğrenciler bilgisayarlar inceledi.