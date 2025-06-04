Eskişehir’de bir trafoda mahsur kalan yavru köpek, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) ekiplerinin ve hayvanseverlerin müdahalesi ile kurtarıldı.

Odunpazarı İlçesi Yenidoğan Mahallesi’nde bir yavru köpek, bölgede bulunan trafonun içerisinde sıkıştı. Köpeğin seslerini duyan hayvanseverler durumu OEDAŞ yetkililerine bildirdi. Bölgeye ulaşan ekipler, trafoda mahsur kalan köpeğin kurtarılması amacıyla kısa süreli elektrik kesintisi gerçekleştirdi. Mehmet Barlas isimli hayvansever tarafından trafodan kurtarılan sevimli köpeğe ’Zorlu’ adı verildi.