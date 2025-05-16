Odunpazarı Belediyesi ile Eskişehir Avrupa Birliği Derneği iş birliğinde düzenlenen 4. Uluslararası Odunpazarı 3D Gençlik Festivali, coşkulu bir açılışla başladı. 18 Mayıs ‘a kadar Kanlıkavak Parkı’nda gerçekleşecek olan festival, bu yıl "Dinleme, Diyalog ve Dayanışma" teması etrafında gençleri sanat, spor, teknoloji ve katılıma odaklanan etkinliklerde bir araya getiriyor.

Festivalin ilk günü "Demokrasi ve Gençlik Katılımı" temasıyla başladı. Öğlen saatlerinde DJ performansları eşliğinde başlayan 3D Sanat Panayırı ve stant etkinlikleri, parkı adeta bir gençlik şölenine çevirdi. Saat 15.00’te gerçekleşen resmi açılış törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un Eskişehir Avrupa Birliği Derneği Başkanı Erhan Akdemir, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru ile çok sayıda genç ve Eskişehirli katıldı. Festivalin açılış töreninde Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Avrupa Birliği Derneği Başkanı Erhan Akdemir birer konuşma yaptı.

Gençler için bir yönetişim alanı

Uluslararası Odunpazarı 3D Gençlik Festivali’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenlediklerini belirten Erhan Akdemir, festivalin gençlerin karar alma süreçlerine katılımını teşvik ettiğini vurguladı. Akdemir, "Türkiye’de uzun yıllar boyunca gençlerin bir araya gelmesinin çatışma oluşturacağına dair ön yargılar vardı. Farklı fikirlerin bir araya geldiğinde birbirini yok edeceği düşünülüyordu. Ancak bu festival, bu ön yargıların tamamını boşa çıkardı. Gençler bir araya geldi, birbirini dinledi, diyalog kurdu, dayanışma gösterdi. Bu nedenle halkımız kendini alkışlamalı. Çünkü bu başarı hepimizin ortak emeğidir" dedi. Festivalin yalnızca bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda yönetenler ile yönetilenlerin buluştuğu önemli bir yönetişim platformu olduğunu dile getiren Akdemir, 3D Gençlik Festivali’nin Eskişehir’e, Türkiye’ye ve dünya barışına hizmet etmeyi hedeflediğinin altını çizdi. Festivalin en önemli özelliğinin gençlerin karar alma süreçlerine aktif olarak katılımını teşvik etmesi olduğunu ifade etti.

"Daha güçlü bir demokrasi mümkün"

"Amacımız, gençlerin yerel ve ulusal düzeyde kendilerini ilgilendiren ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel sorunları yalnızca dile getirmeleri değil; bu sorunlara çözüm önerileri sunmaları," diyen Akdemir, geçen yılki çözüm önerilerinin yer aldığı kitapçığı örnek gösterdi. "Bu kitapçık, gençlerin fikirlerinin karar alma süreçlerine nasıl yansıdığını belgelemek açısından önemli. Eskişehir Avrupa Birliği Derneği olarak bu önerileri karar alıcılara iletiyoruz. Bu da demokrasinin en temel gerekliliklerinden biri. Sadece yukarıdan gelen kararlarla değil, doğrudan etkilenen bireylerin sürece katılımıyla daha güçlü bir demokrasi mümkündür" diyen Akdemir, gençlerin fikirlerini ifade ettiği, eleştiri ve destek sunduğu bu alanın bir demokrasi festivali olduğunu belirtti. Akdemir konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Bu süreç, sadece bir sivil toplum kuruluşunun çabasıyla gerçekleşmiyor. Kamu-STK iş birliğinin önemli bir örneğini Odunpazarı Belediyesi ile birlikte hayata geçiriyoruz. Neden kamu ve STK birlikte çalışmalı? Çünkü kamu karar alıcı rolündeyken, sivil toplum örgütleri alınan kararların denetleyicisi konumunda. Biz de bu iş birliğiyle gençleri ilgilendiren kararlarda hem etkili olmaya hem de alınan kararları denetlemeye çalışıyoruz. Dinleme, diyalog ve dayanışma. Bugün toplum olarak en büyük sorunumuz fikir eksikliği değil, birbirimizi dinlemememiz. Ötekileştirme, farklılıkları kabullenmeme, ideolojik ayrımlar nedeniyle sağlıklı bir diyalog kuramıyoruz. Oysa burada gördüğünüz çadırlar, farklı düşünceleri temsil ediyor. Bu festivalin temel amacı da diyalog kültürünü geliştirmek, dayanışma ruhunu pekiştirmek ve demokrasiyi üç boyutlu hale getirmek." Çoğulcu siyasal sistemlerde katılımın ve vatandaşlık bilincinin demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu belirten Akdemir, sözlerini şöyle tamamladı: "Festival boyunca siz gençlerin ve tüm katılımcıların görüşleri, fikirleri ve önerileri kentimizde ve yerel yönetimlerimizde karar alma süreçlerini doğrudan etkileyebilecek potansiyele sahip. Bu fırsatı hep birlikte değerlendirelim. Festivalin gerçekleşmesinde başta Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt’a, başkan yardımcılarımıza, Gençlik Merkezi çalışanlarına, Odunpazarı Belediyesi’nin tüm müdürlerine ve çalışanlarına, ayrıca Eskişehir Avrupa Birliği Derneği’nin kıymetli gönüllülerine teşekkür ediyorum."

"Barış, teslim alınarak değil, konuşarak sağlanır"

Uluslararası Odunpazarı 3D Gençlik Festivali’nin tam bağımsız Türkiye için olduğunu vurgulayan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Biz her açıdan demokrasiyi isteyen, arzulayan ve demokrasi için mücadele eden bir toplumuz" diye konuştu. Odunpazarı Belediyesi olarak Türkiye’de de demokrasinin gelmesini, barışın gelmesini, kardeşliğin gelmesini, dostluğun gelmesini herkesten çok istediklerini söyleyen Başkan Kurt, istemenin yetmediğini önemli olanın bunu hayata geçirmek olduğunun altını çizdi. "Bu kapalı kapılar ardında, gizli saklı görüşmelerle olmaz. Kim barış için ne diyorsa açıkça söylemeli. Toplumun önünde söylemeli ve tartışmalıyız. Türkiye Büyük Millet Meclisi bunun en temel materyali olmalı. Aksi takdirde yapılacak görüşmelerin, yapılacak çalışmaların hiçbiri Türkiye barışına da dünya barışına da hizmet etmez. O nedenle biz Odunpazarı 3D Gençlik Festivalinde açıkça herkesle konuşmaya hazırız; konuşuyoruz, insanların birbiriyle konuşmasını istiyoruz. Barış, teslim alınarak olmaz. Barış, karşılıklı konuşarak olur. Benim gibi düşünmeyenlerin de buraya gelmesini istiyoruz. Onların gelmesini engelleyen bir çalışmamız yok. Tersine onları da teşvik ediyoruz. Asırlar önce bu topraklarda yetişen Yunus Emre diyor ki gelin konuş olalım, tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevinelim. İnsanlar, birbirini sevmeden barışamaz. İnsanlar birbirini sevmeden demokrasiyi getiremez. Konuşmadan, diyalog içine girmeden de bu demokrasi olmaz" diyen

"Burada konuşulanlar boşuna konuşulmuyor"

Başkan Kurt, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz festivalimiz için Eskişehir Avrupa Birliği Derneğine, başkanına, yöneticilerine ve çalışan gençlere özellikle teşekkür ediyorum. Odunpazarı Belediyesi’nin tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Büyük bir özveriyle bu işi benimsedik. Herkes içine sindirdi Katılım gösteren bütün gençlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dinleme, diyalog ve dayanışma içinde gerçekleştirdiğimiz bu festivallerde alınan kararlar, konuşulanlar elbette kitap oluyor. Ama yönetim bunu nasıl hayata geçiriyor derseniz, onu da görmek lazım. Onu da değerlendirmek lazım. Örneğin geçen yıl bu alanın dar olduğunu, daha geniş alanlarda bu işin yapılması gerektiğini söyledi genç arkadaşlarımız. Hemen karşıya bir başka alan yaptık. Konserlerimiz şimdi orada olacak. Demek ki burada konuşulanlar boşuna konuşulmuyor. Yine gençlik merkezlerimizin, çok daha aktif olması ve özgürce tartışma ortamının oluşturulmasını istediler. Onu da gerçekleştirdik. Eskişehir’deki sanatsever gençlerimizin tiyatro, müzik, folklor gibi alanlarda hem çalışma hem gösteri yapabilmeleri için yeterli imkan olmadığını söylediler. Biz Yenikent’te Yüzüncü Yıl Kültür Merkezi’ni yaptık. Üç tane salonu kullanıma açtık. Yine Odunpazarı’nda, Odunpazarı Sanat Merkezi’ni yaptık; hem gençlerin, hem Eskişehirlilerin kullanımına açtık. Demek ki burada konuşulanlar boşa konuşulmuyor. Biz bunu dikkate alıyoruz. Bu yıl da konuşacaklarımızı gerçekleştirebileceğimiz ölçüde gerçekleştirmeye şimdiden söz veriyorum. Demokrasiden hiç kimse korkmamalı. Barıştan Hiç kimse korkmamalı ve hukukun egemen olduğu bir düzeni hepimiz savunmalıyız. Şu anda Türkiye ne yazık ki iyi yönetilmiyor. Bu iyi yönetilmemeyi aşmak hukukun üstünlüğüyle sağlanabilir. Hukuk herkes için lazım olacak, bu nedenle hukuka sahip çıkalım. Anayasaya sahip çıkalım. Anayasaya biz evet oyu vermemiş olmamıza rağmen şu anda bu anayasaya biz sahip çıkıyoruz. Çünkü hukuk devleti bunu gerektirir. Ama bu anayasayı en iyi anayasayı yaptık diyenler ne yazık ki diyorlar ki uygulamayın. Böyle olmaz; samimi ve dost olacağız. Kardeş olacağız ve bütün uluslararası ilişkilerde de tam bağımsızlık esasına göre yarışan, çalışan bir Türkiye gençliğini hep beraber oluşturacağız."

Açılışın ardından gün boyunca gençlerin katılımını odağa alan çeşitli oturumlar düzenlendi. A Çadırı’nda gerçekleşen Afet Farkındalık Eğitimi ise özellikle ilgi gördü. Eğitimde, kriz anlarında nasıl hareket edilmesi gerektiğine dair hayati bilgiler gençlerle paylaşıldı.

4. Uluslararası Odunpazarı 3D Gençlik Festivali tüm hızıyla devam edecek

Eskişehir’in kültür ve gençlik rotasında önemli bir yere sahip olan 4. Uluslararası Odunpazarı 3D Gençlik Festivali, 17 Mayıs Cumartesi günü de coşkuyla sürecek. Dijital yaşam ve gençlik katılımı teması etrafında şekillenen etkinlikler, sabahın erken saatlerinden geceye kadar dolu dolu geçecek. Günün açılışı, 11.00’da başlayan "Zumba ile sabah sporu" etkinliğiyle yapılacak. Katılımcılar, müzik eşliğinde spor yaparak güne enerjik bir başlangıç yapacak. Ardından 12.00 ile 14.00 saatleri arasında gerçekleşen DJ performansı, alanı festival havasına sokacak. Aynı saatlerde 3D sanat panayırı, çeşitli standlar ve 3x3 basketbol turnuvası düzenlenecek. Saatler 14.00’ü gösterdiğinde akademik ve katılımcı etkinlikler ise festivalin zihinsel yönünü ön plana çıkaracak. A Çadırı’nda gerçekleşen "Start-up ve Gençlik" başlıklı Fikridea oturumunda girişimcilik ruhu masaya yatırılırken, eş zamanlı olarak B Çadırı’nda "Yapay (mı) Zeka (mı)" başlıklı panelde Prof. Dr. Mehmet Fırat, Doç. Dr. İrfan Süral ve Dr. Öğretim Üyesi Serap Uğur, yapay zekanın gençler üzerindeki etkilerini tartışacak. Saat 15.30’da yine iki ayrı etkinlikle devam eden programda, A Çadırı’nda Dr. Öğretim Üyesi Yiğit Güven’in katılımıyla "E-spor" üzerine bir sunum gerçekleştirilecek. Aynı saatlerde B Çadırı’nda düzenlenen "Sivil Katılım, Örgütlenme ve Gençlik" oturumunda ise öğrenci kulüpleri ve sivil toplum temsilcileri bir araya gelecek. Saatler 17.00’yi gösterdiğinde ise A Çadırı’nda Prof. Dr. Demet Lüküslü’nün "Gençlik Sosyolojisi" sunumu, B Çadırı’nda da Fikret Konca’nın "Zaman-Süreç Yönetimi ve Gençlik" oturumu olacak. Festivalin akşam bölümü ise tam anlamıyla bir eğlence fırtınasına dönüşecek. Saat 18.30’da sahne alan Çılgın Porsuk, gençlere enerjik bir konser sunacak. Onu takiben Eskişehir Lindy Hoppers dans grubu izleyicilere tempolu bir performans sergileyecek. Ardından da başlayan tango dans gösterisi, görsel bir şölenle festival alanını büyüleyecek.

Tango gösterisinin ardından sahne alacak olan EXIT feat Göksu, enerjisi yüksek bir konserle geceye damgasını vuracak. Festivalin finali ise 21.45’te başlayacak olan 90’lar konseptli DJ performansıyla yapılacak.