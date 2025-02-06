Eskişehir Odunpazarı Belediyesi kadınların spor yaparak sağlıklı ve zinde kalmalarını amaçlayarak 7 ayrı merkezde, 7 farklı branşta eğitim veriyor.

Odunpazarı Belediyesi, kadınların sporla daha aktif bir yaşam sürmeleri için başlattığı çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen ve ikinci dönemine giren bu çalışmalar, ilçedeki kadınlara hem fiziksel hem de sosyal açıdan büyük katkılar sunuyor. Belediyenin sunduğu bu önemli hizmet sayesinde kadınlar, daha sağlıklı ve bilinçli bir yaşam sürme fırsatı yakalıyor. Kadınların spor yaparak sağlıklı ve zinde kalmalarını amaçlayan Odunpazarı Belediyesi, 7 ayrı merkezde, 7 farklı branşta eğitim veriyor. Çalışmalara 550 kadın aktif olarak katılıyor. Bu kapsamda, pilates, zumba, dans, step aerobik, bale, yüz yogası, pilates-yoga gibi branşlarda eğitimler sunuluyor.

Kadınların sosyal hayata katılımı artıyor

Odunpazarı Belediyesi’nin sağladığı bu spor imkânları, kadınların sosyal hayata daha aktif katılım göstermelerini sağlıyor. Spor, kadınların hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını desteklerken, aynı zamanda yeni dostluklar kurmalarına da imkân tanıyor. Spor merkezlerinde bir araya gelen kadınlar, spor yapmanın yanı sıra ortak paylaşımlarda bulunarak sosyal bağlarını güçlendiriyor.

Belediyeden spora büyük destek

Odunpazarı Belediyesi, vatandaşlarının sağlıklı bir yaşam sürmesi için spora büyük önem veriyor. Spor İşleri Müdürlüğü, uzman eğitmenler eşliğinde sunduğu bu hizmetlerle kadınların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Kadınların spora olan ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getiren belediye yetkilileri, önümüzdeki süreçte daha fazla branş ve katılımcıya ulaşmayı planladıklarını belirtti. Konuyla ilgili konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, kadınların toplumda daha aktif ve güçlü bireyler olması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı. Başkan Kurt, "Kadınlarımızın spor yaparak daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeleri bizim için çok önemli. Odunpazarı Belediyesi olarak her zaman onların yanındayız" dedi.

Kadınlardan büyük ilgi

Odunpazarı Belediyesi’nin kadınlara yönelik spor çalışmaları, her geçen gün daha fazla katılımcı ile büyüyerek devam ediyor. Spor faaliyetlerine katılan kadınlar, belediyenin sunduğu imkânlardan son derece memnun olduklarını dile getiriyor. Çalışmalara düzenli katılım sağlayan kadınlar, spor sayesinde hem fiziksel sağlıklarını koruduklarını hem de günlük hayatın stresinden uzaklaşarak kendilerine zaman ayırabildiklerini belirtiyor.