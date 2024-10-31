Odunpazarı Belediye Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde, kuruma ait bir aracın asfalt atıklarını boş bir araziye döktüğü gerekçesiyle Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 299 bin TL ceza kesilmesine tepki gösterdi.

Konuyla ilgili açıklamada, Orhangazi Mahallesi Hitit Sokak’ta beş yıldır tamamlanamayan bir okul inşaatının hafriyat ve molozlarının aynı arazide çevre kirliliğine yol açtığı tespit edilmesine rağmen, ilgili inşaat firmasına herhangi bir yaptırım uygulanmadığı iddia edildi. Açıklamada, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerinin, Odunpazarı Belediyesi’ne ceza keserken çevreyi kirleten diğer sorumlulara karşı hareketsiz kalması kamuoyunda soru işaretlerine yol açtı. Bölge sakinleri, aynı kirliliğe neden olan aktörlerin cezalandırılmamasını eleştirerek, çevre koruma yasalarının eşit ve tarafsız uygulanması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar, kirliliğe sebep olan her türlü faaliyet için adil bir denetim ve yaptırım beklediklerini ifade ediyor. Bakanlığın çifte standart olarak değerlendirilen bu tutumu, çevre yasalarının tarafsız uygulanmasına dair güveni sarsarken, yerel yönetimlerin çevre duyarlılığını artırmaya yönelik çağrıların yükselmesine neden oldu” diye belirtildi.