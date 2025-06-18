Odunpazarı Belediyesi, her yaz olduğu gibi bu yıl da çocukları sporla buluşturmak için Yaz Spor Okulları’nın kapılarını açıyor.

27 Haziran Cuma gününe kadar sürecek ön kayıtlarla başlayacak program, çocukların hem fiziksel gelişimlerine katkı sunmayı hem de yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirmelerini amaçlıyor. Eskişehirli ailelerin yoğun ilgi gösterdiği projeyi bu yıl da dopdolu bir içerikle sürdüren belediye, kontenjanların sınırlı olduğuna dikkat çekiyor.

Yaz Spor Okulları kapsamında futbol, cimnastik, tenis, basketbol, voleybol, hentbol, taekwondo, badminton ve atletizm gibi 11 farklı branşta eğitim verilecek. Çocuklar, yaş gruplarına göre bu branşlara yönlendirilerek alanında uzman eğitmenler eşliğinde sporla tanışma fırsatı bulacak. Kayıtlar, Odunpazarı’nın farklı noktalarında bulunan spor alanlarında gerçekleştirilecek. Futbol branşı için (2013-2018 doğumlular) kayıtlar Hasan Doğan Futbol Sahası ve Nihat Atacan Spor Tesisi’nde yapılacak. Cimnastik branşına (2018-2019 doğumlular) kayıtlar ise Gökmeydan Hizmet Binası ile Tugay Topsakaloğlu Spor Parkı’nda alınacak.

Mehmet Terzi Spor Salonu; tenis (2013-2018 doğumlular), basketbol (2013-2016 doğumlular), voleybol (2013-2017 doğumlular), hentbol (2013-2016 doğumlular), taekwondo (2013-2018 doğumlular) ve badminton (2013-2016 doğumlular) branşları için kayıt merkezi olarak hizmet verecek. Atletizm (2012-2015 doğumlular) branşı içinse kayıtlar Büyükdere Halk Merkezi’nde yapılacak. Kayıt işlemleri yalnızca yüz yüze gerçekleştirilecek; telefonla başvuru kabul edilmeyecek. Detaylı bilgiye ilgili branşların kayıt noktalarından ya da Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün resmi Instagram hesabı olan @opsim26 üzerinden ulaşılabiliyor.

Yaz Spor Okulları ile ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, çocukların yaz dönemini hem sağlıklı hem de sosyal yönden gelişimlerini destekleyecek şekilde geçirmeleri için bu programın büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Projeye desteklerini sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Kurt, her çocuğun spora eşit erişim hakkı olduğuna inandıklarını ve bu anlayışla kentte yaşayan tüm çocuklara sporla tanışabilecekleri bir ortam sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Yaz Spor Okulları sayesinde çocuklar yalnızca sporla ilgilenmekle kalmayacak, aynı zamanda disiplin, takım ruhu ve özgüven gibi kazanımlarla yeni eğitim yılına daha hazır bir şekilde dönecek.