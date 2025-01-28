Odunpazarı Belediyesi, yoğun talep üzerine “Nefes Atölyesi”ni yeniden düzenledi. Ücretsiz olarak gerçekleşen atölye, yoğun ilgi gördü. Kadınların fiziksel ve ruhsal sağlıklarına katkı sağlamak amacıyla Ceren Özdemir Gençlik Merkezi’nde yapılan "Nefes Atölyesi" Badegül Sevgili Göç ve İnci Sultan Şanal tarafından gerçekleştirildi.

Gün boyunca farklı saatlerde üç seans halinde yapılan Nefes Atölyesi’nde, eğitmenler Badegül Göç ve İnci Sultan Şanal, katılımcılara nefes teknikleri konusunda rehberlik etti. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği atölyede, nefes tekniklerinin gücünden yararlanarak katılımcılara stres yönetimi, beden farkındalığı ve zihinsel rahatlama yöntemleri sunuldu. Eğitimde, derin nefes almanın ve doğru nefes tekniklerinin, bireylerin duygusal dengeyi sağlamada ve iç huzuru bulmada önemli bir rol oynadı.

Badegül Sevgili Göç ve İnci Sultan Şanal, katılımcılara nefesin insan bedenine olan etkilerini anlatarak, doğru nefes alma teknikleri ile sağlıklı bir yaşam sürdürülebileceğine dikkat çekti. Kadınların yoğun katılım gösterdiği etkinlik, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu.