Meteoroloji'ye göre mevsim normalleri üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıklarının 4 Şubat Salı gününden itibaren hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ocak ayının son gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilen rapora göre,en düşük sıcaklıklar 9-10 derece arasında, en yüksek sıcaklıklar ise 14 derece civarında olacak. 1-2 Şubat tarihlerinde de sıcaklıkların benzer seviyelerde seyredeceği belirtiliyor.

Pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların düşeceği ve yağış ihtimalinin artacağı konusunda uyarıda bulunan Meteoroloji, lodosun etkisini kaybetmesiyle birlikte soğuk havanın kente giriş yapmasının beklendiğini, özellikle salı gününden itibaren 2-4 derece civarında düşüş yaşanacağı, gece saatlerinde ise bazı bölgelerde hafif kar yağışının görülebileceğini ön gördü.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Yetkililer, gece sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yollarda buzlanma riskinin artabileceğini belirtirken, vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.