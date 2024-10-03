10 yerli ve milli patates çeşidini ülke tarımına kazandıran Niğde Patates Araştırma Enstitüsü’nün 2024 yılı silajlık mısır üretimi programı başarıyla tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Niğde Patates Araştırma Enstitüsü’nün arazisinde üretilen silajlık mısırın hasadı yapıldı. Yerli ve milli tohumlarla yapılan üretimi arttırarak çiftçilere sürdürülebilir tarım çözümleri sunmayı hedefleyen Enstitü, silajlık mısır hasadı ile yem üretimine de önemli katkı sağlıyor.