Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 28-30 Mayıs 2025 tarihleri arasında kent genelinde etkili olan sağanak yağışların, patates bitkilerinde yaygın görülen mildiyö hastalığı için uygun ortam oluşturduğunu belirterek üreticileri uyardı.

Daha önce ilaçlama yapmamış olan çiftçilerin acilen tarlalarını kontrol ederek ruhsatlı ilaçlarla müdahale etmeleri gerektiğinin hatırlatıldığı uyarıda üreticilerin verim kaybı yaşamamaları için ilaçlama önerisinde bulunuldu.

Yapılan açıklamada, mildiyö hastalığının, patates yapraklarında solma, kararma ve kuruma gibi ciddi zararlara yol açabileceğine dikkat çekilerek, hastalıkla mücadelede doğru zamanlama ve uygun ilaç kullanımının hayati önem taşıdığı belirtildi.

İlaçlamaların sabah erken saatlerde ya da rüzgarsız ve serin akşam saatlerinde yapılmasını öneren açıklamada, ilaçlama sırasında mutlaka ruhsatlı ürünlerin kullanılması gerektiği, doz ve son ilaçlama ile hasat arasındaki sürelere dikkat edilmesinin zorunlu olduğu ifade edildi.