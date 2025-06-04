Niğde’de polis ekipleri tarafından sahte alkol üretimi ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemler sonucunda şüphelilerden 2’si tutuklanırken, diğer 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ikametlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda sahte içki ve alkol üretim malzemesi ve 160 adet tabanca fişeği bulundu.