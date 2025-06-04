Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 31. dönem mezunlarını coşkulu bir mezuniyet töreniyle uğurladı.

Okul bahçesinde düzenlenen törende öğrenciler, öğretmenler ve veliler unutulmaz anlar yaşadı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda açılış konuşmasını Okul Müdürü Abdullah Taşpınar yaptı.

Taşpınar konuşmasında, öğrencilerin sadece akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki gelişimleriyle de yakından ilgilendiklerini vurguladı.

Velilere emekleri için teşekkür eden Taşpınar, tüm mezun öğrencileri tek tek tebrik etti.

Törenin devamında geleneksel bayrak ve sancak devir teslimi gerçekleştirilirken, okul birincisine plaket takdim edildi.

Mezuniyet pastasının kesilmesinin ardından öğrenciler kep atarak lise hayatlarına veda etti. Program, müzik eşliğinde düzenlenen eğlenceyle sona erdi.

Yunus Emre Anadolu Lisesi mezunları, törenin ardından hem arkadaşlarına hem de öğretmenlerine veda ederken duygusal anlar yaşadı.