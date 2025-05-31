Sağlık Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında okul sağlığı hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla imzalanan ’Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek’ iş birliği protokolü kapsamında Niğde Hazım Tepeyran İlkokulu’nda etkinlik düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programa Niğde Valisi Cahit Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çiftçibaşı, İl Sağlık Müdürü Dr. Doğan Bahadır İnan, İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Niğde İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Hazım Tepeyran İlkokulu’nda düzenlenen programda okul öncesi ile 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine 112 Acil Sağlık Hizmetleri, afet bilinci, sağlıklı beslenme, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı gibi birçok konuda teorik ve uygulamalı bilgiler verildi. Programda konuşan Vali Cahit Çelik; projenin yalnızca bir eğitim faaliyeti olmadığını çocukların bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimini destekleyen kapsamlı bir vizyonu ifade ettiğini söyledi. Vali Çelik; "Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarımızın bu örnek iş birliği sayesinde, okul sağlığı hizmetlerinin ilimizde daha etkin ve yaygın bir şekilde yürütülmesini hedefliyoruz" dedi. Niğde İl Sağlık Müdürü İl Sağlık Müdürü Dr. Doğan Bahadır İnan ise 1. basamak sağlık hizmetlerini arttırmak, sağlık okur yazarlığı konusunda halkı bilinçlendirmek için çalışmaların sürdüğünü aktardı. Sağlıklı bireylerin güçlü toplumun temeli olduğunu söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek ise "İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sağlıklı yaşamı teşvik edici projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Geleneksel çocuk oyunları, beslenme eğitimi, ruh sağlığı atölyeleri ve veli seminerlerini devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların arından öğrenciler tarafından halk oyunu gösterisi sunuldu okul bahçesinde açılan stantlar protokol üyeleri tarafından ziyaret edildi, öğretmen Adem Altıparmak koordinatörlüğünde fiziksel aktivite etkinliği gerçekleştirildi.