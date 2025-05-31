Vatandaşların sevdiklerini ziyaret ederken daha temiz ve düzenli bir ortamda bulunabilmeleri için Niğde’deki mezarlıklar temizlendi ve bakıma alındı.

Niğde Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde şehrin mezarlıklarında kapsamlı temizlik ve bakım çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar kapsamında mezarlık yolları süpürülürken, çöpler toplandı ve mezarlık içerisindeki yeşil alanlarda budama ile yabani ot temizliği yapıldı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bayram öncesi mezarlıklara verilen önemin büyük olduğunu vurgulayarak, "Bayramlar, kaybettiklerimizi anmak ve dualarımızı iletmek için önemli zamanlardır. Biz de bu özel günlerde vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini daha sağlıklı ve huzurlu yapabilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Temizlik ve bakım çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz" dedi.

Temizlik ekipleri bayram ziyaretleri için görevde

Niğde Belediyesi ekipleri, mezarlıklarda yol kenarlarında biriken yaprak ve toprakları temizledi, kurumuş dallar ve yabani otları topladı. Ayrıca mezarlık içi yeşil alanlarda budama ve bakım yapılarak alanların estetik görünümü de artırıldı.