Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü ve sporcusu Ahmet Eskalen, Azerbaycan’ın Bakü kentinde 04-05 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen "Herkes İçin Yüzme Projesi" final müsabakalarında altın madalya kazandı.

Türk Devletleri Teşkilatı tarafından düzenlenen organizasyonda, 30-34 yaş kategorisinde Türkiye’yi temsil eden Eskalen, sergilediği üstün performansla rakiplerini geride bıraktı. Türk devletleri arasında dostluk ve sporun birleştirici gücünü vurgulayan uluslararası etkinlikte elde edilen başarı ile ilgili Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Antrenörümüz ve sporcumuz Ahmet Eskalen’i göstermiş olduğu azim, disiplin ve başarıdan dolayı tebrik ediyor, kendisinin hem ulusal hem de uluslararası platformlarda elde edeceği yeni başarılarda yanında olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz" denildi.