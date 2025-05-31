Sivas’ta ön lisans mezunu kadın diplomasını kucağında ki torunuyla birlikte aldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu öğrencilerine mezuniyet töreni düzenledi. Hafik Gölü’nde gerçekleşen mezuniyet törenine İlçe Kaymakamı Mürüvvet Yücel, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Nevzat Balıkçıoğlu, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü, Finans-Sigorta ve Bankacılık Bölümü ile Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü mezunlarına diplomaları verildi.

Mezuniyette ilginç anlara da şehitlik edildi. Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü öğrencisi Nezahat Dağdeviren mezuniyet kutlamasına kucağındaki torunu ile birlikte katıldı. Cüppe giyip kep atan Dağdeviren, diplomasını da kucağında torunu ile aldı.