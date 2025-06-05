Sivas’ta Kurban Bayramı’nda trafik kazalarında can kaybının önüne geçmek için emniyet kemeri denetimleri başladı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun, Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde denetimleri inceledi.

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte artan trafik yoğunluğu kazaları da beraberinde getiriyor. Trafik kazalarına karşı denetimlerini artıran Sivas İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyarıyor. Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde denetim yapan ekipleri ziyaret eden Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun, yolcular ve otobüs sürücülerine de uyarılarda bulundu. Emniyet kemeri takılması gerektiğini ifade eden protokol üyeleri, vatandaşların bayramını tebrik etti.

Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yoğunluğun arttığını ifade eden Başkan Uzun, "Şehrimize gelen hemşehrilerimize ‘hoş geldin’ temennisinde bulunduk, hem de giden yolcularımıza ‘hayırlı yolculuklar’ diledik. Özellikle İstanbul’dan gelen hemşehrilerimiz var. Şehrimizde hemşehrilerimizi ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim kazasız belasız bayram nasip etsin inşallah" dedi.

227 ekip ve 700’den fazla personel bayram boyunca görev yapacak

Denetimleri yerinde gördüklerini kaydeden Vali Şimşek ise, "Öncelikle hemşehrilerimizin, tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Kazasız belasız sevdikleriyle birlikte huzur içerisinde güzel bir bayram diliyorum. Tabii bayramın başlamasıyla birlikte şehirler arası yollarda, şehir içindeki kaldırımlarda ve şehir içi trafikte büyük bir yoğunluk söz konusu. Bu yoğunluğun yaşandığı yerlerden birisi de şehirler arası otobüs terminali. Bizler de Belediye Başkanımızla, Emniyet Müdürümüzle, Jandarma Komutanımızla birlikte şehirler arası terminalimize gelerek hem vatandaşlarımızın bayramını kutladık, onlara ‘hayırlı yolculuklar’ diledik, ‘hoş geldiniz’ dedik. Bir taraftan da burada alınan tedbirleri yerinde gördük. Bizler özellikle bu bayramda trafik güvenliğine yine çok büyük önem veriyoruz. Önceliğimiz yollardaki bu yoğunluktan kaynaklanan trafik kazalarının önüne geçmek. Bu anlamdaki tedbirlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Bu amaç doğrultusunda bayram boyunca ortalama 227 ekibimiz, 700 civarında personelimiz bayram boyunca dron destekli, radar destekli görev yapacak. Amacımız kazaların önüne geçmek, vatandaşlarımızın sevinçlerinin hüzne dönüşmemesi" şeklinde konuştu.