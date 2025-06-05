İncir ağaçlarını sineklendirmek ve kaliteli incir elde etmek için kullanılan ilekler pazar tezgahlarını süslemeye başlarken, Buharkent ilçesinde ekipler ilek tezgahlarını denetledi.

Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın’da, ilekleme dönemi başlarken, "deli ilek" olarak bilinen küçük ilekler de pazar tezgahlarını süslemeye başladı. Genellikle incir ağaçlarını sineklendirmek ve kaliteli incir elde etmek için satın alınan ileklere yönelik Buharkent ilçesinde denetim gerçekleştirildi. Bu çerçevede Buharkent İlek Pazarı’nda, Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, İlçe Emniyet Amirliği, Ziraat Odası Başkanlığı personeli ve Buharkent Belediyesi zabıta ekipleri ile birlikte denetim yapıldı. Yapılan denetimde hastalık ve incir siyah sineği vuruğu tespit edilen ileklerin bulunduğu tezgahlar toplatılırken, satıcılara hastalıklı ileği pazara getirmemeleri, üreticiye seçme yaptırmadan ürün satmamaları, aksi halde tebliğ gereği idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Konu ile ilgili Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Bugün sabah Buharkent İlek Pazarı’nda, müdürlüğümüzün teknik personelleri, İlçe Emniyet Amirliği, Ziraat Odası Başkanlığı personeli ve Buharkent Belediyesi zabıta ekipleri ile birlikte denetim yapılmış, tüm ilek satıcılarına Valilik Tebliği elden teslim edilmiştir. Yapılan denetimde hastalık ve incir siyah sineği vuruğu tespit edilen ileklerin bulunduğu tezgahlar toplatılmış, satıcılara Hastalıklı ileği pazara getirmemeleri, üreticiye seçme yaptırmadan ürün satmamaları, aksi halde Tebliğ gereği idari para cezası uygulanacağı bildirilmiştir. Zabıta ekiplerine Tebliğ gereği sabah giriş yapan ileklerde kontrol yapılması konusunda bilgi verilmiştir. Üreticilere mesaj atılarak durum hakkında bilgi verilmiş, Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenlerin derhal Müdürlüğümüze bildirilmesi gerektiği konusunda uyarı yapılmıştır" ifadeleri yer aldı.