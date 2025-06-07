Sivas’ta yoldan çıkan minibüsün Kızılımak’a uçması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 20.00 sularında Kızılkavraz köyü yakınlarında meydana geldi. Kazada; Sivas istikametine gitmekte olan N.G. (39) idaresindeki 58 NP 571 plakalı minibüs yoldan çıkarak Kızılırmak’ın kıyısına uçtu. Kazada sürücü ve minibüste bulunan: E.G. (5), E.G.(8), S.G.(35) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas’ta ki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.