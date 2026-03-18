TSYD Sivas Şubesi'nin iftar programı spor camiasını buluşturdu. Sivasspor'un play-off hedefinin de konuşulduğu gecede, Vali Yılmaz Şimşek de destek mesajı verdi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Sivas Şubesi geleneksel iftar sofrasında bir araya geldi. İftar programına Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Sportif Direktör Yakup Ateş ve kulübün medya sorumlusu Hüseyin Can Karaçalı da katıldı.

TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, TSYD Sivas Şube Başkanı Ali Yavuz, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Ateş, Abdullah Yiğit, Oğuzhan Sarzep'in de hazır bulunduğu iftar sofrasında, TSYD çalışmaları, Sivasspor ile ilgili bilgi-alışverişinde bulunuldu.

TSYD Sivas Şubesinin Meva Kafe-Restoran'da düzenlediği geleneksel iftar sofrasını Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek de ziyaret etti. Vali Şimşek, başarılı çalışmalara imza atan ve il genelinde düzenlenen sportif etkinliklerde paydaş olan TSYD'ye teşekkür etti. Vali Yılmaz Şimşek, Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ile de görüşerek Sivasspor'a play-off yolunda başarı dileklerinde bulundu.