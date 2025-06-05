Niğde Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde, vatandaşların dini vecibelerini sağlıklı, hijyenik ve güvenli bir ortamda yerine getirebilmeleri için kapsamlı bir hazırlık süreci başlattı.

Kamuoyuna duyurulan kurban kesim alanları dışında kesim yapacak kişiler için sıkı cezai uygulamalar yapılacağı bildirildi. Niğde Belediyesi’nden yapılan açıklamada, halk sağlığını ve çevre temizliğini tehdit edebilecek uygulamaların önüne geçebilmek amacıyla çeşitli kurallar belirlendiği, buna göre cadde, sokak, park, bahçe ve tüm umuma açık alanlarda kurban kesimi yapmanın kesinlikle yasaklandığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada; "Kesim sırasında oluşacak atıkların çevreye bırakılmaması, kanalizasyona atılmaması ve sokak hayvanlarına verilmemesi, atıkların belirlenen toplanma noktalarına bırakılması gerekmektedir. Bu kurallara uymayanlar hakkında, Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yasal işlem ve idari para cezası uygulanacak" denildi.

Başkan Emrah Özdemir: "Huzurlu ve sağlıklı bir bayram için tüm tedbirler alındı"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kurban Bayramı süresince vatandaşların ibadetlerini huzurlu ve sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmeleri için tüm hazırlıkların titizlikle tamamlandığını ifade etti. Başkan Özdemir, "Vatandaşlarımızın bayramda kurbanlarını sağlıklı, hijyenik ve belediyemizin kontrolünde olan ortamlarda kesebilmeleri için gerekli tüm tedbirleri aldık. Belirlenen kesim alanlarında hijyen kurallarına uygun bir ortam sunmaktayız. Bunun yanı sıra, halkımızın sağlığı ve şehrimizin temizliği için büyük önem taşıyan kurallara uyulması elzemdir. Belirlenen kesim alanlarının dışında kurban kesimi yapılmasına kesinlikle izin verilmeyecek olup, kurallara uymayanlar hakkında Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca cezai işlemler uygulanacak. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlılığını ve iş birliğini bekliyoruz" dedi.

Belirlenen Kesim Alanları ise şu şekilde açıklandı; Niğde Belediyesi Yeni Mezbahane, Pazartesi Pazarı, Efendibey Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Yeşilburç Yolu Üzeri Kapalı Pazar Yeri, Özbelde Mevkii Kapalı Pazar Yeri, Afife Hanım Camii Yanı (Eski Zahire Pazarı), Selçuk Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, İlhanlı Mahallesi Kapalı Pazar Yeri.

Kurban kesimi sırasında oluşacak atıkların çevreye zarar vermemesi ve halk sağlığını tehdit etmemesi amacıyla Niğde Belediyesi tarafından detaylı önlemler alındığı, kesim alanlarında yeterli sayıda atık konteyneri ve toplama ekibinin görevlendirildiği ifade edildi. Yapılan açıklamada, "Kurban kesim sonrası oluşacak kan ve organ atıkları, toprakta hızla bozulabilen özel maddelerle dezenfekte edilerek veya derin çukurlara gömülerek bertaraf edilecektir. Ayrıca, ekipler bayram boyunca kesim alanlarında ve şehrin genelinde rutin temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam edecektir. Çevreyi kirleten, atıklarını uygun şekilde bertaraf etmeyen ve kurallara uymayan kişilere, Çevre Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca belirlenen idari para cezaları uygulanacak ve gerekli yasal işlemler başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi.