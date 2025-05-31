Yeşilay tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve sağlıklı yaşamı teşvik etmeyi amaçlayan Yeşilay Bisiklet Turu, bu yıl 12. kez Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleşecek.

1 Haziran Pazar günü düzenlenecek olan etkinliğin Niğde etabında da bisiklet tutkunları sağlıklı yaşam için pedal çevirecek. Niğde’de Ömer Halisdemir Meydanı’nda saat 10.00’da toplanacak olan katılımcılar, saat 10.30 itibarıyla bisiklet turuna başlayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yeşilay iş birliğiyle 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenecek olan bu anlamlı etkinlik, 10 yaş ve üzeri herkesin katılımına açık olacak. Sağlıklı yaşam bilincini toplumun her kesimine yaymayı hedefleyen Yeşilay Bisiklet Turu, aynı zamanda sporun birleştirici gücünü ortaya koymayı amaçlıyor. Yeşilay Niğde Şubesi tarafından yapılan açıklama ile tüm Niğdeliler bisiklet etkinliğine davet edildi.

Niğde Belediyesi’nin de destek verdiği etkinlikte, vatandaşlar hem spor yapacak hem de sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekecek.