Niğde Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı ve hijyenik ortamlarda gerçekleştirebilmeleri için kurban kesim alanlarını belirledi. Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda, belirlenen yerler dışında yapılacak kesimlere cezai işlem uygulanacak.

Yapılan açıklamada; cadde, sokak, park, bahçe gibi umuma açık alanlarda kurban kesiminin kesinlikle yasak olduğu vurgulandı. Kesim esnasında oluşan atıkların çevreye bırakılmaması, kan ve iç organların sokaklara atılmaması, kedi ve köpeklere verilmemesi ve uygun şekilde çukurlara gömülerek imha edilmesinin zorunlu olduğu bildirildi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kurban Bayramı süresince vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek; "Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı huzur ve güven içinde geçirmeleri en büyük temennimizdir. Kurban alımından kesim işlemine kadar geçen süreçte hem halk sağlığı hem de dini vecibelerin gereği olan kurallar büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda kurban kesim alanlarımızı hijyen ve sağlık şartlarına uygun şekilde hazırladık. Tüm hemşerilerimizin belirlenen kurallara riayet ederek bayramı daha sağlıklı ve sorunsuz geçirmelerini diliyorum" dedi.

Niğde Belediyesi tarafından belirlenen kurban kesim alanları şu şekilde;

Niğde Belediyesi Yeni Mezbahanesi, Pazartesi Pazarı, Efendibey Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Yeşilburç Yolu Üzeri Kapalı Pazar Yeri, Özbelde Mevkii Kapalı Pazar Yeri, Afife Hanım Camii Yanı (Eski Zahire Pazarı), Selçuk Mahallesi Kapalı Pazar Yeri ve İlhanlı Mahallesi Kapalı Pazar Yeri.