Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 8. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı.

3 gün süren ve hibrit formatta düzenlenen etkinliğe, tüm dünyadan 70’i aşkın akademisyen ve araştırmacı katıldı. Sempozyumun açılışına Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ile birlikte Büyükelçi Prof. Dr. Paolo Sabbatini, Politecnico di Torino Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Maria Chiara Zanetti, Niğde Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali İlker Atabay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nafiz Tok, Asya ve Avrupa’dan akademisyen ve araştırmacılar, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Uzak Asya’dan Avrupa’ya, Türk Dünyası’ndan Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyadan 70’i aşkın akademisyen ve araştırmacının katılım sağladığı ve 57 bildirinin sunulduğu sempozyumda, geçmişten günümüze İpek Yolu’nun bilimsel, kültürel ve stratejik boyutları ele alındı. Katılımcılar, farklı coğrafyaların ortak tarihi mirasına ve İpek Yolu üzerindeki toplumların kültürel etkileşimine ilişkin görüş ve çalışmalarını 3 gün boyunca paylaşma imkânı buldu.

Rektör Uslu: "Uluslararası akademik iş birliklerini güçlendirmeye devam edeceğiz"

Sempozyumun açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu; üniversitenin uluslararası vizyonuna vurgu yaparak, "Tarihin en kadim ticaret yollarından biri olan İpek Yolu, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve bilimsel etkileşimin de simgesidir. Bu kapsamda ev sahipliği yaptığımız 8. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Üniversitemizin bilimsel iş birliklerini küresel ölçekte yaygınlaştırma hedefiyle de örtüşmektedir" dedi. Rektör Uslu, üniversitenin farklı coğrafyalardan bilim insanlarını bir araya getiren tematik etkinliklere verdiği önemi de ifade ederek, "Geniş bir coğrafyadan araştırmacıların katılımıyla gerçekleşen bu sempozyum, bilimsel anlamda ortak bir zeminin inşa edilmesine önemli katkılar sunmaktadır. Üniversite olarak, uluslararası akademik iş birliklerini güçlendirmeye, ülkemizin kültür ve bilim diplomasisinin bir aktörü olmaya kararlıyız" diye konuştu.