Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan; yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları hem hijyen hem de sağlık açısından dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Her yıl bayram sürecinde yaşanan yaralanmaların önüne geçilmesi gerektiğini belirten Dr. İnan, kurban kesimlerinin mutlaka ehil kişiler tarafından, belirlenmiş ve uygun alanlarda yapılmasının önemine dikkat çekti. Kesim sırasında hijyen kurallarının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. İnan; "Kullanılan aletlerin temizliği, eldiven kullanımı ve kişisel hijyen kurallarına riayet etmek, sadece bireysel değil toplumsal sağlık açısından da büyük önem taşıyor" dedi. Kurban Bayramı’nda artan et tüketimine ilişkin de uyarılarda bulunan Dr. İnan, özellikle kronik rahatsızlığı olan bireylerin kırmızı et konusunda temkinli davranmaları gerektiğini ifade ederek; kolesterol, tansiyon, şeker ve kalp-damar hastalığı bulunan vatandaşların porsiyon kontrolüne dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

Kurban etinin kesildikten hemen sonra değil, bir süre dinlendirildikten sonra tüketilmesinin sindirim sistemi açısından daha sağlıklı olacağını da kaydeden İnan, "Tüm vatandaşlarımızın sağlık ve huzur içinde bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.