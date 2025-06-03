Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sağlık kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Hastaneye atanan 12 yeni uzman hekim, farklı branşlarda hasta kabulüne başladı.

Çocuk Kardiyoloji Yan Dal Uzmanı Dr. Dursun Muhammed Özdemir, Göz Hastalıkları Uzmanları Dr. Fatma Huriye Kısa ve Dr. Merve Güldal Şirin, Patoloji Uzmanı Dr. Tuğba Öztürk Köşkenli, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tülay Koyuncu, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Özer, Nöroloji Uzmanı Dr. Büşra Nur Balıkel, Acil Tıp Uzmanları Dr. Mehmet Kürşad Üçkuş ve Dr. İbrahim Dilekcan, Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Ahmet Yanarateş, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Dilara Özer ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Bengü Kocaman hastanede hizmet vermeye başladı.

Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kürşad Ramazan Zor, göreve başlayan uzman hekimlere başarılar dileyerek, sağlık hizmetlerinin kalitesinin her geçen gün daha da artacağını belirtti. Zor; "Vatandaşlar, yeni atanan hekimlerden randevu almak için 182’yi arayabilir ya da MHRS üzerinden online sistem aracılığıyla randevu oluşturabilir. Yeni uzmanlarımızla birlikte daha güçlü ve donanımlı bir sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Tüm halkımıza sağlıklı günler dileriz" dedi.