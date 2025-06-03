2025 yılı Bursluluk Sınavı’nda Niğde genelinden dört öğrenci büyük bir başarıya imza atarak tüm soruları doğru yanıtladı ve 500 tam puan alarak şampiyonlar arasında yerini aldı.

Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu gurur verici başarıyı kamuoyuyla paylaşarak öğrenci, öğretmen ve velileri tebrik etti. Tam puan alarak şampiyon olan Eslin Erva Güner - Şehit Varol Tosun Ortaokulu, Ahmet Atakan Akçıl - Bor Mehmet Güleç Ortaokulu, Mehmet Çoruk - Bor Fahri Kirt Ortaokulu ve Osman Gül - Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin tebrik edildiği açıklamada; "2025 Bursluluk Sınavı’nda 500 tam puan alarak bizleri gururlandıran öğrencilerimizi, bu başarıda emeği geçen öğretmenlerimizi ve destek veren velilerimizi tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.