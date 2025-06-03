Niğde’de Kurban Bayramı öncesinde halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda temininin sağlanması amacıyla gıda denetimleri artırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sorumluluğunda yürütülen denetimler, 5996 sayılı ’Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’ kapsamında gerçekleştiriliyor. Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kurban etlerinin hijyenik şartlarda parçalanması ve kıyma haline getirilmesi için yalnızca et ve et ürünleri üzerine faaliyet gösteren, kayıt ya da onaylı gıda işletmelerinin kullanılmasının teşvik edildiği, bu işletmelerde kullanılan kıyma makineleri, bıçaklar ve diğer ekipmanların temizliği, dezenfeksiyonu ve uygun şekilde depolanmasına yönelik denetimler yapıldığı ifade edildi. Kurban Bayramı ile birlikte artan tatlı, şeker ve şekerli mamul tüketimi nedeniyle bu ürünlerin üretim ve satış noktaları ile toplu tüketim alanlarında da denetim yapan ekipler, hem tüketicilerin sağlığının korunması hem de işletmelerin mevzuata uygun hizmet vermesi için kontrollerin titizlikle sürdürüyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 174 Gıda Hattı’na bildirmeleri istenirken, Kurban Bayramı süresince güvenli ve sağlıklı gıda tüketimi için tüm tedbirlerin alındığını vurgulandı.