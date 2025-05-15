Aydın Valisi Yakup Canbolat’ın eşi Ayşegül Canbolat ile Nazilli Kaymakamı Hülya Küpeli Kan, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Program kapsamında Nazilli’de ikamet eden şehit aileleri ziyaret eden Aydın Valisi Yakup Canbolat’ın eşi Ayşegül Canbolat ve Nazilli Kaymakamı Zehra Küpeli Kan ilk olarak 3 Ocak 2017 tarihinde Nazilli’de bir görev sırasında ’dur’ ihtarına uymayıp kaçan aracı takip ederken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit düşen Polis Memuru Hasan Özdemir’in ailesi ziyaret etti. Ardından, 12 Temmuz 1991 tarihinde Konya’da meydana gelen uçak kazasında şehit olan Hava Pilot Teğmen Serdar Sarıoğlu’nun annesi Ayşe Sarıoğlu da evinde ziyaret edildi.

Ziyaretlerde şehit ailelerinin talepleri dinlenirken, devletin her zaman kendilerinin yanlarında olduğu belirtildi. Ziyaretler, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.