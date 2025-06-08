Söke Belediyesi personelinden Serkan Ayan, Yenidoğan Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, yaya olarak bulunduğu sırada bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Ayan, olay yerine gelen ambulansla önce Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Aydın’daki bir hastaneye sevk edilen Serkan Ayan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı elektrik servisinde çalışan Serkan Ayan’ın talihsiz ölümü, başta Söke Belediyesi camiası olmak üzere tüm ilçede büyük üzüntü oluşturdu.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.