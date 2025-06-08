Erzurum’un Köprüköy ilçesinde balık tutmak için Aras nehrine giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Köprüköy ilçesine bağlı Kayabaşı mahallesi mevkilinde balık tutmak için Aras Nehrine giren Serkan Akbaba (36) boğularak yaşamını kaybetti. Havanın karlık olması nedeniyle dün gece ara verilen çalışmalara bugün yeniden devam edildi. Sabah erken saatlerde başlanan arama çalışmalarında kayıp vatandaşın cansız bedenine suya ilk düştüğü noktadan 2 kilometre mesafede ulaşıldı.

Hayatını kaybeden vatandaşın cansız bedeni incelenmek üzere Köprüköy ilçesine ardından Erzurum Adlı Tıp Morguna sevk edildi.

Yapılan arama çalışmalarında; AFAD 4 Su altı ve su üstü arama kurtarma personeli, 14 Arama kurtarma personeli, 3 dron personeli ve 5 araç, JAK 4 personel Dalgıç ve 1 araç, UMKE ve 112 Sağlık Ekibi 8 personel ve 2 araç, Köprüköy JÖH 5 personel ve 1 araç, Köprüköy Jandarma Asayiş 5 personel ve 1 araç, Köprüköy itfaiye 4 personel ve 1 araç olmak üzere toplam 47 personel 11 araç görev aldı.