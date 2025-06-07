Aydın’da Kurban Bayramı’nın ikinci gününde il genelinde 310 kişi kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere başvurdu.

Bayramın birinci gününde kurbanlarını dikkatli bir şekilde kesmeye çalışan vatandaşların gösterdiği özen, istatistiklere olumlu yansımıştı. Geçen yıl 150 kişinin yaralandığı ilk güne kıyasla bu yıl sadece 55 kişinin acemi kasap vakasıyla hastanelere başvurması sevindirmişti. Ancak bayramın ikinci gününde tablo tersine döndü. Kimi vatandaşlar kendi imkanlarıyla, kimileri ise ambulanslarla hastanelerin acil servislerine taşındı. Kurban kesimi sırasında yaşanan kazaların büyük bölümünün bıçakla dikkatsiz hareket etme ve hayvanın kontrolsüzce kesilmeye çalışılmasından kaynaklandığı belirtildi. Özellikle deneyimsiz kişilerin müdahale ettiği kesimlerde kaza riski artarken, uzmanlar kurban kesimlerinin ehil kişilerce yapılmasının önemine bir kez daha dikkat çekti. Aydın’daki hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.