Aydın Büyükşehir Belediyesi kent genelinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bayram nedeniyle binlerce turisti ağırlayan ve nüfus artışı yaşanan turizm ilçelerinde faaliyetlerini yoğunlaştıran Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları vatandaşlardan da tam not alıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, özellikle turizm açısından büyük öneme sahip Kuşadası ilçe merkezi, Davutlar ve Güzelçamlı Mahalleleri ile Didim ilçe merkezi ve Akbük Mahallesi’nde gerçekleştirdiği temizlik, çevre koruma ve bakım çalışmalarını arttırdı. Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları ile Aydın’ın turizm incileri pırıl pırıl oldu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürülen çalışmalar devam ediyor. Ekipler, turizm ilçelerinin dört bir yanında hayata geçirdiği çalışmaları titizlikle sürdürüyor. Çalışmalar ile Kuşadası ve Didim ziyaretçilerine huzurlu, hijyenik ve güvenli bir ortam sunuyor.

Başkan Çerçioğlu: Çalışmalarımız devam edecek

Çalışmaların devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Güzel Aydınımızın tüm ilçelerinde olduğu gibi turizm ilçelerimizde de çalışmalarımızı mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürüyoruz. Çalışmalarımıza devam edecek, ilçelerimizi pırıl pırıl tutacağız" dedi.