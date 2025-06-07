Hatay’da sulama kanalına uçan midibüsteki 4 yaralıyı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Yeşil Mahallesi’nde yaşandı. Yolda ilerleyen midibüs, direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına uçtu. Sulama kanalına uçan midibüsteki 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, sulama kanalına uçan midibüsteki yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.