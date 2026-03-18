Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin 41 yaşındaki Ersan Özçelik, 7 günlük yaşama mücadelesinin ardından öldü.

Kaza, 10 Mart Salı günü Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki motosiklet sürücüsü Ersan Özçelik, otomobille çarpışmasıyla yere savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 41 yaşındaki Ersan Özçelik, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Özçelik'in hayatını kaybetmesine neden olan kaza anı an be an güvenlik kamerasına yansıdı.