Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Fuat Sezgin Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla 'Çanakkale Şehitleri' türküsünü birlikte seslendirerek klip hazırladı.

Hazırlanan klibin çekimleri, Bitlis ve Tatvan'ın farklı noktalarında gerçekleştirildi. Doğal ve tarihi mekânlarda yapılan çekimler, eserin duygusal etkisini artırırken izleyenlere görsel bir zenginlik de sundu. Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, sanatın toplumsal değerlerin aktarılmasında önemli bir araç olduğu vurgulanarak, 'Sanatın, ahlakı pratikleştiren en etkili yollardan biri olduğuna inanıyoruz. Özellikle okullarda şiddet içerikli haberlerin sıkça gündeme geldiği bu dönemde, öğrencilerimizi sürecin merkezine alan ortak çalışmalarla eğitim ortamımızı aidiyet ve ahlak temeli üzerine inşa etmeyi hedefliyoruz' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, milli bilincin güçlendirilmesi, okulun toplumsal algısının olumlu yönde geliştirilmesi ve Cumhuriyet değerlerine bağlı nesiller yetiştirilmesinin en büyük hedef olduğu belirtildi. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı klibin, Çanakkale ruhunu yeniden hatırlatması ve geniş kitleler tarafından ilgi görmesi bekleniyor. Okul yetkilileri, benzer sosyal ve kültürel etkinliklerin ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini ifade etti.