Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 2 hükümlü için hafızlık icazet töreni ile hükümlü ve tutuklulara yönelik iftar programı düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Trabzon İl Müftülüğü tarafından yürütülen Din Eğitimi ve Manevi Rehberlik Hizmetleri programı meyvesini verdi. Cezaevi Vaizi Veysel Semiz'in öncülüğünde başlatılan hafızlık eğitimleri sonucunda, yoğun emek ve sabır gerektiren bu süreci başarıyla tamamlayan hükümlüler M.K.T. ve M.H.B. , Diyanet İşleri Başkanlığının Hafızlık Tespit Sınavını da geçerek icazet almaya hak kazandı.

2 hafız için icazet töreni düzenlendi. Törene Trabzon Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Trabzon Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Uysal, Trabzon İl Müftü Yardımcısı Yusuf Kaya, Adalet Bakanlığı Kontrolörleri, cezaevinden sorumlu Cumhuriyet Savcısı Ali Balcı, ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürleri, cezaevi personeli, İl Müftülüğü görevlileri ile hükümlü ve tutuklular katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, manevi rehberlik birimi tarafından cezaevinde yürütülen din eğitimi çalışmaları hakkında bilgilendirici bir sunum yapıldı ve ardından katılımcıların konuşmalarına geçildi. Törende söz alan Trabzon İl Müftü Yardımcısı Yusuf Kaya, ceza infaz kurumlarında yürütülen manevi rehberlik çalışmalarının önemine vurgu yaparak 'Kur'an insanın ahlakını güzelleştirir, kalbini nurlandırır' ifadelerini kullandı.

Kaya, Kur'an'a gönül veren hükümlülerin başarısını kutlayarak sürece destek veren Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik'e, cezaevinden sorumlu Cumhuriyet Savcısı Ali Balcı'ya, kurum müdürü ve personele teşekkür etti.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik ise ceza infaz kurumlarındaki eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek din eğitimi faaliyetlerinin hükümlüleri topluma yeniden kazandırmada ciddi bir etkiye sahip olduğunu ve kurumlarda gerçekleştirilen hafızlık eğitimine katılımların teşvik edilmesi gerektiğini ifade ederek başarılı hükümlülere ve emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik ve İl Müftü Yardımcısı Yusuf Kaya, hafızlık sınavını başarıyla tamamlayan hükümlülere başarı belgelerini ve ödüllerini takdim ederek kendilerini tebrik etti.

Program, Ortahisar İlçe Müftülüğünden gelen din görevlilerince okunan ilahiler ve kasidelerle sürdürüldü. Akabinde, Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli İnfaz Koruma Memuru ve kalmakta olan hükümlülerden oluşan ilahi grubunun hazırladığı musiki dinletisi gerçekleştirildi. Hafızlık İcazet Merasimi, ilahi dinletisinin ardından protokol üyeleri, kurum personeli ve hükümlüler ile tutukluların birlikte katıldığı iftar programı ile devam etti. Program, yapılan dua ile sona erdi.