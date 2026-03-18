Bitlis'in Ahlat ilçesinde iftar sonrası düzenlenen cam fanus boyama sanatı etkinliği, vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Ahlat ilçesindeki Yahya Eren Sosyal Tesisleri'nde iftar programının ardından düzenlenen etkinlikte vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. Ressam Berçem Kırok tarafından gerçekleştirilen cam fanus boyama sanatı etkinliği, katılımcılardan ilgi gördü. Etkinlikte sanatın farklı bir yönüyle tanışma fırsatı bulan vatandaşlar, hem vakit geçirdi hem de eğlenceli anlar yaşadı.

Etkinliklerden büyük keyif aldığını söyleyen ressam Berçem Kırok, 'İftar sonrası böyle bir etkinlikte vatandaşlarımızla bir araya gelmek benim için çok kıymetli. Cam fanus boyama sanatı, hem sabır hem de hayal gücü gerektiren özel bir çalışma. Burada amacım, katılımcılara sanatın farklı bir yönünü tanıtmak ve onların da bu sürecin bir parçası olmasını sağlamak. İnsanların keyif aldığını görmek beni çok mutlu etti. Sanatın birleştirici gücüyle bu tür etkinlikleri sürdürmeyi hedefliyorum' dedi.

Program kapsamında bir araya gelen katılımcılar, iftar sonrası sosyal etkinliklerle buluşmanın memnuniyetini dile getirirken, organizasyonun birlik ve beraberliğe katkı sunduğu ifade edildi.