Aydın'da jandarma ekipleri tarafından 10 ilçede gerçekleştirilen torbacı operasyonlarında gözaltına alınan 25 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sokak uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen kapsamlı çalışmalar kapsamında, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma sonucunda 25 sokak satıcısı (torbacı) tespit edildi. 17 Mart 2026 tarihine kadar yapılan ara yakalamalarla birlikte Sultanhisar, Buharkent, Bozdoğan, Nazilli, Söke, İncirliova, Kuşadası, Didim, Köşk ve Germencik ilçelerinde eş zamanlı olarak başlatılan operasyonda şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda; 910 gram metamfetamin, 206 gram kubar esrar, 250 adet sentetik hap, 8 kök kenevir, 8 adet hassas terazi, 24 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilerek şüphelilerin dijital materyallerine el konuldu. Operasyon kapsamında adli makamlara sevk edilen 25 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 1'i ev hapsi cezasına çarptırıldı, 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.