İzmir'de uyuşturucu suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Karabağlar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hedef şahsın saklandığı adres tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında yapılan UYAP sorgusunda, İzmir Ağır Ceza İlamat Masası tarafından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan toplam 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.