Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, 17 Mart 2026 tarihinde Antakya-Belen yolu üzerinde durdurulan bir araçta, ülkemizde geçerli oturma izni olmayan 3 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Olayla ilgili olarak 1 organizatör gözaltına alınırken, suçta kullanılan araç trafikten men edildi. Şüphelinin sürücü belgesine 30 gün el konulurken, trafik kural ihlallerinden dolayı 100 bin TL idari para cezası uygulandı.

Göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı organizasyonlarla mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.