Aydın’ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 201 araç sorgulandı.

Başkan Çerçioğlu bu yıl da çocukları aquapark ile buluşturacak Başkan Çerçioğlu bu yıl da çocukları aquapark ile buluşturacak

Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Köşk-Başçayır Mahalle yolunda suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik Asayiş Timleri ve Trafik Timleri ile belirlenen kontrol noktasında şok denetim gerçekleştirildi. Denetimde 201 araç sorgulanırken, 337 şahsın sorgusu yapıldı. 8 araca ve sürücüsüne 15 bin TL idari ceza uygulandı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim ve kontrollerine devam edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA