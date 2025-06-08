Aydın’ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 201 araç sorgulandı.

Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Köşk-Başçayır Mahalle yolunda suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik Asayiş Timleri ve Trafik Timleri ile belirlenen kontrol noktasında şok denetim gerçekleştirildi. Denetimde 201 araç sorgulanırken, 337 şahsın sorgusu yapıldı. 8 araca ve sürücüsüne 15 bin TL idari ceza uygulandı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim ve kontrollerine devam edileceği öğrenildi.