Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğleden sonra aniden başlayan sağanak yağış, kısa sürede sele neden oldu.

Yaklaşık 10 dakika süren şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Kent merkezinde bazı araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da yağışa hazırlıksız yakalandı. Ani su birikintileri trafikte aksamalara yol açtı.

Yağışın ardından belediye ekipleri, tıkanan rögar kapaklarını açmak ve suyun tahliyesini sağlamak için çalışma başlattı. Yetkililer, olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.