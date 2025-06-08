Ankara’da Güdü Yolu üzerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Kaza, Ankara’nın Güdül ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güdül Yolu’nda istikamet etmekte olan 3 araç zincirleme bir şekilde kaza yaptı. Kazada sürücüler ve yolcular olmak üzere toplam 10 kişinin yaralandığı iddia edildi. Araçların etrafa savrulduğu kazada en az 2 araç kullanılmayacak hale geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından yol trafiğe kapatıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA