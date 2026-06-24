Mersin'in Anamur ilçesinde 9 ay önce yaşanan kovalamaca sonrasında düştüğü ileri sürülerek bir pasajda ölü bulunan 12 yaşındaki Eyüp Can ile ilgili görülen duruşmada adli tıp ve olay yeri konusunda uzman bilirkişi heyetinin incelenmesine kara verildi.

Olay, 29 Temmuz 2025'te sabaha karşı Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Osman Sinanoğlu isimli pasajda meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli N.U. (24), dönercide çalışan 12 yaşındaki Eyüp Can Güner'i kovaladı. N.U., Eyüp Can'ı pasajın sokağına kadar takip etti. Bu esnada çocuk gözden kayboldu. Olayın ardından Eyüp Can'ın iş yerine geri dönmemesi üzerine, çalışanlar çocuğu aramaya başladı. Pasaj içerisine giren çalışanlar, çocuğu zemin katta hareketsiz halde yatarken buldu. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan otopside kafa travması, vücutta kemik kırıkları, kesi ve iç organ yaralanmaları sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli N.U. 'ihmali davranış sonucu ölüme sebebiyet verme' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde çocuğun sokakta yürüme anları ve ardından tutuklanan şahsın kovalamaya başlamasıyla kaçması yer aldı.

Adli tıp ve olay yeri bilirkişileri inceleme yapacak

Olayla ilgili Anamur Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmaya Eyüp Can'ın ailesi, yakınları, taraf avukatları katılırken, sanık N.U. ise SEGBİS ile yer aldı. Duruşmada söz verilen sanık N.U., 'Daha önce belirttiğim üzere bu olayda herhangi bir kötü kastım yoktu. Amacım onunla oyun oynamaktı. Karşımdaki de çocuk olduğundan bu durumun normal olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir şekilde çocuğa zarar vermedim. Gerçekleştirmediğim bir eylem sebebiyle cezaevinde bulunmaktayım' dedi.

Bir tanığın dinlenmesinin ardından taraf avukatları savunmalarını yaptı. Daha sonra savcı, sanığın tutukluluk halinin devamını isteyerek, dosyanın adli fizik yönünden inceleme yaptırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti iddia makamının talebi doğrultusunda sanığın tutukluluk halinin devamı ile dosyanın adli tıp, adli fizik ve olay yeri inceleme hususunda uzmanlığı bulunan bilirkişi kuruluna gönderilerek maktulün herhangi bir müdahale olup olmaksızın bulunduğu alana düştüğünün tespitini istedi.

'Maktulün üstündeki çiziklerin aralarında simetri var'

Müşteki avukatlarından Gurbet Bilbay, 'Biz başından beri adli tıp raporuna zaten itiraz ediyorduk. İlk baştaki tutanaklar arasında da büyük bir çelişki vardı. Bugün de duruşma oldu. Savcı da aynı şekilde bunu anlattı. Adli fizik talebinde bulundu. Bu da hakim tarafından kabul edildi. Hakim sadece adli fizik değil, onun dışında olay yeri inceleme hususunda da bir bilirkişi istedi. Bununla ilgili biz artık gereğinin yapılmasını istiyoruz. Çünkü bizim maktulün en önemlisi de üstündeki çiziklerin aralarında bakın simetri var. Yani bu kesinlikle bir bıçak çizgisi olduğunu biz defalarca söyledik. Onun dışında kendi kıyafetleri olaydan önce yırtık değildi, daha sonrası yırtık ve o arasında bir tane ip var. Bunun kesinlikle bıçakla olduğunu düşünüyoruz' dedi.

'Oğlumun düşmediği kanaatindeyiz'

Duruşma sonrasında açıklamada bulunan anne Güllü Can, 'Oğlum ilk adli tıpa gittiğinde vücudunda kesici delici alet yaralanması olduğuna dair olayı ilk gören adli tıp uzmanları öyle rapor verdi. İhtisas Kurumu'nun verdiği rapor tamamen düşmeye bağlı gösterildi. Gelen raporların hepsi çelişkili. Oğlumun düşmediği kanaatindeyiz. Savcılık makamı da gelen raporların tekrar bilirkişi raporunu talep etti. Benim oğlum düşmedi, beş bıçak darbesiyle öldürüldü, darp edildi. Bunlar 12 yaşındaki çocuğumun yaşadığı vahşetin görüntüleridir. Gerek kesilen tişörtü olsun gerek kesilen şortu olsun bunlar 12 yaşındaki bir çocuğun vahşice katledilişinin görüntüleridir' ifadelerini kullandı.