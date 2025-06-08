Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde eş zamanlı olarak sürdürülen yol yapım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi’ne bulunan Kemer Bulvarı’nda sıcak asfalt serim çalışmalarına devam ediyor. Asfalt seriminin ardından yol çizgisi ve logo çalışmaları da yapılacak olan bulvar, daha konforlu ve güvenli haliyle ilçe halkının kullanımına sunulacak.

Yol yapım ve yenileme çalışmalarının kent genelinde sürdürüleceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydınımızın tüm ilçelerinde yol yapım ve yenileme çalışmalarımızı eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza hizmetlerimizi ulaştırmaya, kentimiz genelinde yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.