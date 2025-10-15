Hastalıklardan korunmanın en basit yolunun ellerin yıkanması olduğuna dikkat çeken Nazilli Devlet Hastanesi, 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü’nde vatandaşlara hijyen çağrısı yaptı.

15 Ekim Dünya El Yıkama Günü dolayısıyla Nazilli Devlet Hastanesi, el hijyeninin önemine dikkat çekti. Hastane yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, el yıkamanın hastalıklardan korunmanın en basit ama en etkili yolu olduğuna vurgu yapıldı. "Temiz eller, güçlü sağlık demektir" mesajıyla farkındalık oluşturan hastane yönetimi, vatandaşlara el yıkama alışkanlığını günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getirmeleri çağrısında bulundu. Özellikle bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde sabun ve suyla doğru şekilde el yıkamanın kritik öneme sahip olduğunu hatırlatıldı.

Nazilli Devlet Hastanesi, yaptığı açıklamada "El yıkamak, hastalıklardan korunmanın en basit ama en etkili yoludur. 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü vesilesiyle, hem kendi sağlığımız hem de sevdiklerimizin sağlığı için bu alışkanlığı günlük yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirelim. Unutmayalım, temiz eller, güçlü sağlık demektir" ifadeleri yer aldı.