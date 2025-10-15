Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, lise öğrencileriyle bir araya gelerek, "Spor alanında 9 branşta eğitim veriyoruz. Tüm bu çalışmalarımız gençlerimiz için çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz" dedi.

Eğitime ve gençlere büyük önem veren bu doğrultuda hemen her fırsatta ilçedeki öğrencilerle bir araya gelmeye özen gösteren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, son olarak Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. ‘Değerler Eğitimi’ başlıklı Kariyer ve Söyleşi Günleri etkinliği kapsamında öğrencilerle sohbet eden Başkan Çiftçi, gençleri çok önemsediklerini dile getirdi. Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı müzik dinletisiyle başlayan söyleşi programında konuşma gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Eğitime büyük önem veriyoruz. Sizlerin geleceğine yönelik çalışmalar yapmak istedik. Eğitim, spor ve kültür-sanat alanında birçok faaliyet gerçekleştirdik. Şekerpınar Mahallesi’nde çok özel bir spor lisesini inşa ediyoruz. Gençlik merkezlerimizi yaptık, bilgi evlerimizde okul öncesinden üniversiteye kadar tüm gençlerimize katkı sunuyoruz. Spor alanında 9 branşta eğitim veriyoruz. Basketbol takımımız birinci ligde. Atatürk Mahallesi’nde bölgenin en büyük spor salonlarından birini yapıyoruz. Kültürel alanda da birçok etkinlik düzenliyoruz. Tiyatro ekibi kurduk, birçok enstrüman kursu açtık, koromuzu kurduk ve büyük bir beğeniyle dinleniyorlar. Tüm bu çalışmalarımız gençlerimiz için çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz" diye konuştu.

"Merkezinize milli ve manevi değerlerimizi alın"

Söyleşide gençlerden gelen sorulara da yanıt veren Başkan Çiftçi son olarak, "Manevi değerlerimize sahip çıkarak, geleceğe doğru yol yürümemiz gerekiyor. Merkezinize milli ve manevi değerlerimizi alın. Her ne olursa olsun, bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkın. Ailenizi ihmal etmeyin. Kitap okuyun, muhakkak bir branşta spor yapın ve bir enstrümana ilgi duyun" dedi.

Program, günün anısına okul müdürü Halil İbrahim Çetin’in Başkan Çiftçi’ye plaket takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.