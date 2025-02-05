Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Gamze Yarar, gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı Nazilli Belediyesi’ne teşekkür ederek mahalle sakinlerine temizlikte daha duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi’nde kapsamlı temizlik gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalarda cadde ve sokaklar süpürülerek çöpler toplandı, kaldırımlarda biriken atıklar temizlendi.

Özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlara öncelik verilen çalışmalarda; parklar, yürüyüş yolları ve pazar yerleri detaylı şekilde temizlendi. Çöp konteynerleri ise dezenfekte edilerek hijyen şartları iyileştirildi.

Çalışmalarından dolayı Nazilli Belediyesi’ne teşekkür eden Mahalle Muhtarı Gamze Yarar, "Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Mahallemizin temizliği için biz vatandaşların da duyarlı davranması gerekiyor. Çöplerimizi sokaklarda yerlerde atmamalıyız. Bu hizmeti bizlere sunan Belediye Başkanımız Ertuğrul Tetik ve ekibine çok teşekkür ederim" sözlerini kaydetti.